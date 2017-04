Raamatukoguhoidjad õpetavad valeuudistele jälile jõudma

Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liit ehk IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) on välja töötanud lihtsa, ent tabava kaheksast sammust koosneva juhise, kuidas kontrollida uudisloo tõelevastavust ja paljastada seeläbi valeuudiseid.

"Kriitiline mõtlemine on meedia- ja infopädevuse põhioskusi ning raamatukogude eesmärgiks on selle oskuse edendamine. Arutelud valeuudiste teemal on toonud meediapädevuse ning raamatukogude ja teiste haridusinstitutsioonide rolli selle tagamisel laiema tähelepanu alla," teatab IFLA Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu vahendusel.

Eesti raamatukoguhoidjad Kristiina Kaju (Eesti Rahvusraamatukogu, Parlamendiinfo keskus) ja Tambet Teder (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu) on IFLA FactCheck.org'i artiklil "Kuidas ära tunda valeuudist" põhineva plakati tõlkinud eesti keelde (plakati tekst on saanud ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogia toimkonna heakskiidu). Plakati eestikeelne versioon "Kuidas märgata valeuudiseid" on nüüd kättesaadav ka IFLA vastaval kodulehel.

Plakat: