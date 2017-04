Prima Vistale tuleb saksa lastekirjanik Sabine Zett

Sabine Zettile tõi kodumaal populaarsuse hakkajast ja pisut häbematust koolipoisist Hugost jutustav raamatusari, mille kaks esimest raamatut „Hugo V. tegutseb“ ja „Hugo V. salaplaan“ on kirjastus Koolibri juba eesti keeles välja andnud. Esimese raamatu tõlkisid Linda ja Meelis Lainvoo, teise Katrin Uuspõld.

Sabine Zetti Hugo-sarja peategelane on teismeline koolipoiss (raamatud on mõeldud lastele vanuses 10-13), kes peab end salamisi geeniuseks ja tahab saada superkangelaseks nagu ilmselt enamus temavanuseid. Kirjaniku tekst on haarav ja dünaamiline, teismelise koolipoisi maailma usutavalt kirjeldav. Kirjaniku humoorikat teksti toetavad Ute Krause illustratsioonid.

Hugo-sarja peetakse Eesti lugejalegi tuttavate Berti raamatute (Sören Olsson ja Anders Jacobssen) ja Äpardi päevikute (Jeff Kinney) saksa analoogiks. Erinevus on vast see, et Hugo põhihoiak on positiivne, tema ei pea end äpardujaks. Juhtub temalgi äpardusi, aga ta ei muutu nutuseks, vaid tõuseb jälle jalgele ja rabeleb edasi. Sabine Zettil oli õnn olla õigel ajal õiges kohas ning täita Hugo-sarjaga tühi nišš saksakeelses lastekirjanduses.

Mõeldes Salu Juhani, Agu Sihvka või Jõhvi Joosepi peale võib tõdeda, et Eesti poistekirjanduse klassika on mõtisklevam ja arutlevam kui sari Hugo Võsapätsi seiklustest, kus fantaasia lendab kõrgelt ja üks aktsioon järgneb teisele.

Sabine Zett sündis 1967. aastal Saksamaal Nordrhein-Westfaali liidumaal. Ta töötas aastaid ajakirjanikuna, aga pärast laste sündi hakkasid teda ümbritsema hoopis teistsugused lood ja ta hakkas neid paberile panema. Sabine Zett kirjutab laste- ja noorteraamatuid, ajaviiteromaane, stsenaariume, kuuldemänge ja laulutekste ning käib väga palju lastega kohtumas. Hugo-sarjaga leidis ta tee nii väikeste kui ka suurte lugejate südamesse ja ajakirja „Der Spiegel“ bestsellerite listi. Sarja raamatuid on tõlgitud paljudesse keeltesse.

Sabine Zett esineb Tallinnas 9. mail kell 14.30 Eesti Lastekirjanduse Keskuses festivali Saksa kevad raames ja 10. mail kell 12 Tartu Linnaraamatukogus kirjandusfestivali Prima Vista külalisena. Temaga ajab juttu ja tõlgib Kristel Kaljund.