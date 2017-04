Pühapäeval algab mängufilmi "Tõde ja õigus" võtteperiood

Näitleja Priit Võigemast, kes mängib Pearut, pole Pearu motiividest teps mitte alati aru saanud ning on teda alles ajapikku mõistma õppinud.

"Ta on mingis mõttes nagu paha tegelane, kiuslik, ma polegi päris täpselt aru saanud, et miks ta seda kõike siis teeb. /.../ Mida rohkem seda tegelast uurin, seda rohkem ta mulle meeldima hakkab," sõnas ta.

Krõõda osatäitja Maiken Schmidt ütles, et pidi "Tõde ja õigust" 11. klassis lugema.

"Paljud ütlevad, et nii noorena on raske seda raamatut vastu võtta või nendest teemadest aru saada. Aga juba siis mulle tohutult meeldis see raamat," tõdes ta.

Režissöör Tanel Toom raamat kaenlas võtteplatsile ei sammu. Pikk eeltöö stsenaariumit luues on viinud ta raskete valikuteni: mida kahe ja poole tunnisesse filmi mahutada. Teda ennast on "Tõde ja õigus" elus alles hiljuti mõjutanud.

"Üks põhilisi asju: töö või perekond. Nende kahe vahel valimine ja see lause, et "ma teen ju seda kõike teie nimel", käin tööl sellepärast, et perekonnal oleks hea," selgitas Toom.

Juba sel pühapäeval algabki "Tõe ja õiguse" võtteperiood. Läti piiri äärde ehitatud Vargamäel algab Andrese võitlus nii looduse ja saatuse kui ka kiusliku naabrimehe Pearuga.