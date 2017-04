Galerii: Au-tasu 2017 laureaat on Toivo Tulev teosega "Black Mirror"

Uue heliloomingu Au-tasu antakse heliloojale, kelle 2016. aastal maailmaesiettekandena kõlanud heliteos pälvib komisjoni üksmeelse tunnustuse kui kunstiliselt kõrgel tasemel ja rahvusvahelist kõlapinda vääriv teos. Autasuks on 5000 eurot ja klaasikunstnik Mare Saare taies, millele lisandub teose tellimus festivalilt Eesti Muusika Päevad vastavalt kokkuleppele laureaadiga. Kokku esitati Au-tasule tänavu 27 teost, millest kaheksaliikmeline žürii valis kümme nominenti ning arutelude käigus lõpliku laureaadi.

"Toivo Tulevi "Black Mirror" on väljapaistev loominguline saavutus, milles peen rafineeritus ühendatakse toore jõulisusega," kommenteeris võiduteost üksmeelselt žürii.

Katkeva ja murduva ning "koolitamata" hääle kaudu näib selles kõnelevat tänapäeva illusioonide ja unistusteta maailm, mis end instrumentaalsel taustal lahtirulluvasse aega justkui sobitada püüaks. Taolise võttega saavutatakse võimas vahetuse illusioon, muusika pea füüsiline kohalolek. Kompromissitult ausana avab teos end kui bioloogiliselt haavatav organism olles sellisena kehalisuse unikaalne väljendus Eesti uues muusikas, teatas Eesti Heliloojate Liit.

"See, et tänavu läks preemia just Toivo Tulevile, avardab ka Au-tasu signaali, et tegemist ei ole noore helilooja preemiaga, ning et uudisteose uudsus ei sõltu generatsioonist. Pilootaastal pälvis autasu Toivo Tulevi õpilane Liisa Hirsch oma teose "Ascending…Descending" eest ning üldsusele võis tunduda, et auhind on suunatud noorele heliloojale. Tänavune võidutöö tõestas, et see pole valiku tegemisel määrav," märkis heliloojate liidu esimees Märt-Matis Lill.

Toivo Tulev (1958) on Eesti helilooja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kompositsiooni ja orkestratsiooni professor ning kompositsiooniosakonna juhataja.