Tallinna raamatumessil toimub õpilaste kirjandusmängu finaal

Finaali koguneb kümneid kirjandushuvilisi kolmanda kuni neljanda klassi õpilasi üle Eesti. Finaalmängu päeva juhib Veiko Tubin.

"Lugemine on mõnus omaette olemisega tegevus, mille kogemist soovime kõigile. Mäng on väikese inimese töö ja tahamegi läbi mängu innustada lapsi rohkem lugema. Kirjandusmängu lugemiskavasse on valitud viimaste aastate jooksul välja antud tosin head lasteraamatut, mille tundmise läbi on lastel suurepärane võimalus panna end ka võistluslikult proovile. Samas kindlalt teades, et iga läbiloetud raamat on juba võit omaette," ütles kirjandusmängu läbiviija, Eesti lastekirjanduse keskuse lugejateeninduse juhataja Anne Kõrge.

Teise laupäevase tähtsündmusena algab autorinurgas Tallinna raamatumessi kirjandusklubi, millel tulevad arutluse alla mullu ilukirjanduse müügitabeli eesotsas olnud teosed Paula Hawkinsi "Tüdruk rongis", Peter Wohllebeni "Puude salapärane elu" ning Jeanette Wintersoni "Sel pikal ajal". Kirjandusklubi juhib Kätlin Kaldmaa. Sõna sekka öelda ja oma muljeid jagada saab igaüks.

Igakevadine Tallinna raamatumess leiab rahvusraamatukogus tänavu aset 6.–8. aprillini. Messile on oodatud kõik kirjandushuvilised.