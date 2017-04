Selguvad Uno Naissoo loominguvõistluse võitjad

Kokku laekus 33. korda toimuvale konkursile veerandsada laulu ja instrumentaalpala, millest on finaalkontserdile välja valitud 13 parimat võistlustööd. Finaalkontserdil kõlavaid esitlusi hindab viieliikmeline muusikutest ja muusikategelastest koosnev žürii.

Konkursist võisid osa võtta kõik kuni 35-aastased muusikud, kellele mingisuguseid žanrilisi piiranguid ei seatud.

Legendaarse džässmuusiku ja helilooja Uno Naissoo sünnist möödus tänavu 25. märtsil 89 aastat. Otsa koolis, kus ta oli pikaaegne õpetaja ja 1977. aastal avatud levimuusikaosakonna juhataja ja eestvedaja, on kujunenud traditsiooniks tähistada tema sünniaastapäeva noortele heliloojatele mõeldud loominguvõistlusega.

"Tegemist on Eesti rütmimuusikale äärmiselt vajaliku ja omalaadse konkursiga. Vaadates tagasi näeme, et selle võitjate hulgas on paljud tänaseks rahvusvahelise tuntuse saavutanud muusikutega, kelle jaoks Uno Naissoo nimi ja eeskuju on olnud oluline motivaator loomingulistes eneseotsingutes," lausus muusikakooli direktor Aarne Saluveer.

Eelmisel aastal võitis konkursi Britta Virves võistlustööga "Cold Is An Artist". Varasemalt on preemiaid saanud Pille-Rite Rei, Marten Kuningas ja Raul Ojamaa, Pent Järve, Kaspar Uljas, Kadri Hunt, Kärt Tomingas, Urmas Lattikas ja paljud teised.

Finaalkontsert algab kell 15.00.