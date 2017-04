Viljandis kantakse esmakordselt ette Bachi "Johannese passioon"

Viljandis pole teadaolevalt Bachi "Johannese passiooni" varem esitatud, Pauluse kiriku kontsert palmipuudepühal, 9. aprillil kell 16.00 on seetõttu väga eriline. Oktoobris 1866 pühitsetud ja hiljuti 150. sünnipäeva tähistanud Viljandi Pauluse kirik on ehitatud Eesti kogudusele ning sai maarahva oma kirikuna omalaadseks rahvusliku ärkamise ning vaimsuse sümboliks.

"Kõik teavad, et Bach on klassikalise muusika üks vaieldamatuid tippe. Ühtlasi oli ta väga usklik inimene. Kuna ta oli ka erakordselt andekas, siis valaski ta religioosse teema niimoodi muusikasse, et seda süvenenult kuulates puudutab see absoluutselt iga inimest, ka neid, kes ei ole usklikud," ütles kunstiline juht Mail Sildos, juhtides samas tähelepanu sellele, et hoolimata kannatuste temaatikast on teosesse tegelikult lõppkokkuvõttes kätketud lunastuse ja andestuse teemad.

Kontsert on järgmine osa agentuuri Corelli Music kontserdisarjast "Kirikupühad Maarjamaal", mis lisaks pidulikele jõulukontsertidele toob ka igal kevadisel ülestõusmispüha eel või ajal publikuni mõne muusikaajaloo tähtteose. "Kirikupühad Maarjamaal" patroon on Eesti kirikute nõukogu president, peapiiskop emeeritus Andres Põder. Palmipuudepüha ajal tuleb ettekandele üks Euroopa muusikaajaloo liigutavamaid teoseid Johann Sebastian Bachi (1685-1750) "Johannese passioon" BWV 245 Eesti tippmuusikute ja Eesti muusika- ja teatriakadeemia tudengite osalusel.