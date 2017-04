Mikk Üleoja: tahaks loota, et Eesti ja Venemaa kultuurisild jääb toimima

"Tahaks loota, et nad jäävad toimima. Muid sildu on jäänud järjest vähemaks. Me peame meeles pidama, et tavakodaniku kõrvade vahel on kõik korras. Kui me räägime inimlikust kontaktist või sidemetest persoonide vahel, seal ei ole midagi halvemaks läinud. See, mis põhja kisub, on poliitika," lausus Üleoja "Vikerhommiku" vahendusel.

Üleoja tõdes, et rahvusmeeskoorgi satub Venemaale esinema pea igal aastal. "Me käime siin küllalt sageli. Võib-olla mitte päris iga aasta, aga palju puudu ka ei jää. Mina olen rahvusmeeskoori juhtinud viis ja pool aastat ja vähemasti neli korda oleme selle aja jooksul siin käinud. Ühe korra esinesime koos Peterburi filharmoonia sümfooniaorkestriga," ütles Üleoja, kes selgitas, et see orkester on maailma absoluutsesse tippu kuuluv orkester. "Harva nii head orkestrit kuuleb eluajal," kiitis dirigent.

Üleoja lisas, et Eesti muusika professionaliseerumisel ei saa üle ega ümber Peterburi konservatooriumist, kus on õppinud nii Artur Kapp kui ka Heino Eller. "Kui me räägime Eesti professionaalsest muusikast, siis selle me võlgneme pea sajaprotsendiliselt Peterburi konservatooriumile," lausus ta.

Kuigi praegu on sidemed Peterburi konservatooriumiga hõredad, on kokkupuutepunkte tänapäevalgi. "Need sidemed ei ole küll tugevad, aga kui me mõtleme lähimineviku peale ja Eestis tegutsevate heliloojate peale, siis Galina Grigorjeva on õppinud muuhulgas Peterburi konservatooriumis," selgitas Üleoja.

Peterburi Jaani kirikus tänujumalateenistusel ja kontserdil osalenud peaminister Jüri Ratas kinnitas, et praegu on kahe riigi vahel peamiselt ainult ühes valdkonnas tõsised ja töised sidemed. "See on kultuurivaldkond. Need kultuurisidemed on päris usinad ja päris head kohaliku omavalitsuse tasandil. Ajalugu on näidanud, et siin Peterburis on Eesti kultuuriinimesed saanud meelekosutust- ja täiendust," kiitis Ratas.