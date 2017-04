Ardo Ran Varres teeb Uues Teatris lavastajadebüüdi

Lavale astub Aleksander Eelmaa (Eesti Draamateater). Lavastuse dramaturg on Donald Tomberg ja kunstnik Henry Griin.

Näitleja Aleksander Eelmaa rõhutas, et tegu pole puhtakujulise monolavastusega. "Kuigi olen laval üksi, siis tegelikult on lavastuses just palju dialoogi, ümbritsevaid hääli ja helisid."

Lavastus "Sümfoonia ühele. Allegro con moto" on üles ehitatud muusikateose põhimõtetel. Sõnad, mõtted, liikumine, rütmid ja helid on reastatud ja komponeeritud pigem klassikalise muusika kui harjumuspärase dramaturgia reeglite kohaselt. See ei takista aga laval toimuvat teatrietendusena vaatamast ja nägemast.

Etendused toimuvad 21. aprillil, 3. ja 4. mail Tartus ja 25. ja 26. aprillil Tallinnas Kanuti Gildi SAALis. Augustis saab lavastust näha Saueaugu Teatritalus.

Vaata lähemalt.