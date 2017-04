Keelesäuts. Ladina-inglise tee Euroopasse

Ma tean, et vähemalt üks nimi, mida täna jutuks võtan, see r-tähega, on üsna õrn teema ja paljud ei ole selle ehitamisega nõus. Palun andeks ja luban, et mina käsitlen neid nimesid ainult keele seisukohast, sest aeg-ajalt nad ikka jutuks tulevad.

Need on Via Baltica ja Rail Baltic. Teed mõlemad – üks maantee, teine raudtee. Täna räägin neist sellepärast, et sageli kipuvad need nimed rääkijail segi minema. Olen kuulnud, et öeldakse nii Via Baltic (booltik) kui ka Rail Baltica (reil baltika). Aga segi ei tohiks neid ajada, sest Via Baltica on ladina keelest ja selle nimega peab ka ladina keele reeglite järgi toimetama.

Kuna via ehk tee on ladina keeles naissoost, siis on ka järgnev Baltica naissoo lõpuga. Hoopis teisiti on näiteks Mare Balticum. Ja hoopiski ei sobi seda pool ladina, pool inglise keeles öelda. Kääname siis Via Baltica, Via Balticat. Hääldame via baltika. Rail Baltic on aga inglise keelest ja pole mingit põhjust öelda selle kohta Rail Baltica. Kääname Rail Baltic, Rail Balticu, Rail Balticut. Ja hääldame ka inglise keele päraselt. Reil booltik.