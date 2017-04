Prima Vista 2017 külaline: Bronka Nowicka

Tänavu on kirjandusfestivali Prima Vista külaliste seas on ka Poola kirjanik Bronka Nowicka, kes kohtub lugejatega Tartu linnaraamatukogu saalis neljapäeval 11. mail kell 16.

Bronka Nowicka (sündinud 1974) debüütraamat "Anda kivile süüa" ("Nakarmić kamień", 2015) koosneb 44 proosalaastust või filosoofilisest mõtisklusest. Tegemist on väga tugeva debüüdiga: see tõi Nowickale 2016. aastal Poola kõrgeima kirjandusauhinna Nike. Eesti keeles ilmub raamat Hendrik Lindepuu Kirjastuses aprillis 2017.

Raamatu kohta on Bronka öelnud järgmist:

"Ma ei soovi, et elutud asjad oleksid elus. Ma tahaksin, et elus inimesed oleksid vähem surnud. Just sellest on minu jaoks see raamat.”

Teosel on tugev filosoofiline sõnum: maailma täielik tunnetamine on inimese jaoks võimatu. Raamatu lakoonilised, aga samas lausa pilte silme ette manavate kujunditega proosalaastud on kui kalliskivid, mille teravad servad võivad hinge marraskile kriipida. Just see maailma täieliku tunnetamise võimatus toob igapäevaste toimetuste kirjeldusse traagilise noodi. Kriitikud on leidnud Bronka Nowicka keelekasutuses mõningaid ühisjooni Bruno Schulzi kujundiküllase proosaga (eesti keeles ilmunud jutukogu "Kaneelipoed", LR 2014).

Bronka Nowicka on lõpetanud Łódźi filmikooli ja Krakówi Kaunite Kunstide Akadeemia maalikunsti erialal. Tema filmietüüdid on võitnud rahvusvahelisi auhindu, ta on lavastanud mitmes teatris. Kunstivaldkonnas on ta tegelenud uue meedia (video, fotograafia) väljendusvahenditega.

Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista vältab seekord kirjandussõprade rõõmuks pea kogu nädala. 8.-13. maini peetava festivali tänavune teema "Seitsme maa ja mere taga" viitab rännakutele nii ruumis, ajas kui iseenda sees.