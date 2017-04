New Yorgis toimus Eestist kõneleva Broadway muusikali "Innocence" lugude esmaesitlus

Muusikal "Innocence" räägib Almast ja Toomasest, kelle elulugu on segunenud Eesti ajalooga, vahendas "Aktuaalne kaamera". See on õnneliku lõpuga hoolimise lugu, millest ei puudu ka valusad teemad Eesti minevikust nagu küüditamine ja okupatsioon. Eesti kultuuripäevadel New Yorgis esitati muusikalist esimest korda avalikult kolm laulu.

Muusikali kaasautori David Austini sõnul on valmis enamik muusikalist ning lootused on kõrged, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval jõuab "Innocence" ka Broadway lavale. "Broadway on väga kallis, peaaegu võimatult kallis," sõnas Austin ja selgitas, et mida rohkem on osatäitjaid, seda keerulisem on lavastust produtseerida. "Me üritame võimalikult väikese osatäitjate arvuga jutustada lugu ning käituda samas loo, kultuuri ja muusikaga väärikalt."

Loo jutustamisel on oluline koht ka koorilauljatel, kes erinevalt peaosatäitjatest laulavad eesti keeles. Laulude esmaesituseks tuli appi WAF koor. "Me saime lihtsalt selle noodi ja siis hakkasime seda ise õppima," selgitas koori juht Kadri Kopper ja lisas, et nad lindistasid seda, mida olid õppinud ja said sealt edasisi juhtnööre.

Järgmisel hooajal esietendub üks Austini muusikal Londoni West Endi laval ning see peaks lihtsamaks tegema ka "Innocence'i" jõudmise Broadwayle.