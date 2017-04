Jaan Elken: maalikunst suudab väga adekvaaltselt kommenteerida meie elu

Tallinna ja Tartu kõrval on Pärnust saanud üks maalikunsti keskuseid. Aastanäituse kujundaja ja kuraatori Jaan Elkeni sõnul on moodsas kunstielus maalil endiselt kindel koht, seda tahetakse teha ja näha.

Aastanäitusel on esindatud üle 100 kunstniku alates küpsetest meistritest nagu Jüri Arrak, Tiit Pääsuke ja Jaan Elken, kuni veel õppivate noorte maalikunstnikeni. Väljapanek annab värvika ülevaate sellest, mis maalikunstis praegu toimub ja mis meie kunstnikke erutab.

Näituse kuraatori ja kujundaja Jaan Elkeni sõnul on maalikunstile on tihtipeale ette heidetud, et see on ilunautleja ja tugitoolist vaatelja kunst. "Tegelikult maalikunst suudab väga adekvaatselt sekkuda ja kommenteerida meie elu," sõnas ta ja tõi välja, et praegu on näituse leitmotiiv või hüüdlause "Just nüüd! Right now!". "Tegelikult see tähendab seda, et kunstnikud vaataksid aktiivselt enda ümber, mis on nende mured ja rõõmud."