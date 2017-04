Aprilli jooksul otsitakse osatäitjaid lastefilmi "Eia jõulud Tondikakul"

Siiani on end ülevaatustele kirja pannud üle 2600 lapse, kuid viies kohas - Jõgeval, Haapsalus, Viljandis, Võrus ja Paides - on veel saadaval vabu kohti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Filmis saavad rolli umbes 30 last ning korraldajad panevad lastele ja lastevanematele südamele, et need, keda 1. juuniks välja ei valita, ei nukrutseks.

"See ei ole konkurss selles mõttes, et võidab matemaatikas parim või see, kes hüppab kaugemale, vaid see on lihtsalt rolliproov, kus me ootame sellesse rolli kõige sobilikumaid lapsi," ütles castingu juht Anu Tähemaa.

Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilane, 11-aastane Maria Liis Alt rääkis, mida lastega tunni jooksul tehti. "Me mängisime natuke ja siis pärast pidime ennast tutvustama," ütles ta.

Sõmeru põhikooli 9-aastane õpilane Lisandra Murakas on aga juba kogenud näitleja. "Meil on koolis näitemängupäev ja ma olen juba kaks korda olnud näitemängupäeval ja ma olen alati olnud vaeslaps," selgitas Murakas, kellele meeldib näitlemine seepärast, et siis saab kanda teisi riideid ja olla keegi teine.

Rakvere Gümnaasiumi 11-aastase õpilase, Adrienne Vetela arvates on näitlemine tore tegevus. "Mulle meeldib, et sa saad erinevaid sõpru kui esined. Ja hästi palju julgust peab olema, see mulle meeldibki," ütles ta.

"Eia jõulud Tondikakul" on loodusfilm ja linaloo tegijaid rõõmustas, et lapsed pole sidet loodusega kaotanud.

"Minule tuli intervjuudel üllatusena, et meil on väga palju lapsi, kes on väga orgaaniliselt loodusega seotud, ja poisid räägivad täiesti rahulikult, kuidas nad lähevad metsa maha võtma ja kuidas neil on vaja parv valmis teha või kuidas onniga on metsas läinud," selgitas Tähemaa.