Henrik Kalmet: Linnateatri tõeline peanäitejuht on Diana Leesalu

Näitleja ja lavastaja Henrik Kalmet ütles intervjuus, et Tallinna Linnateatri tõeline peanäitejuht on Diana Leesalu, mitte Elmo Nüganen.

Henrik Kalmet ütles Postimehele antud intervjuus, et Linnateatri trupp praegusel hetkel liiga suur ning kui ei ole seal kõrval ka tugevaid lavastajaid, siis tase kaob. "Meil oli Priit Võigemast ja nüüd oleme ilma," sõnas ta ja lisas, et kunagi olid Tallinna Linnateatris tööl ka Eva Klemets ja Mart Koldits, aga trupp suitsetas nad välja.

"Elmo Nüganen võib ju kanda ametinimetust "peanäitejuht", aga Tallinna Linnateatri tegelik peanäitejuht on praegu Diana Leesalu," tõdes Kalmet ja tõi välja, et Elmo ei tee aastas ühtegi lavastust, aga Diana teeb igas hooajas kaks. "Pole vaja öelda, et meil on peanäitejuhi teater ja meie peanäitejuht on Elmo Nüganen, see ei pea paika."