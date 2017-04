Kunstihoones räägitakse lugu eesti kunstnikust, kes oli USAs linnapea

Sellest inspireerituna kõnelevad Krõõt Juurak, Flo Kasearu, Kristina Norman, Mark Raidpere ja Margit Säde vastutuse võtmisest, pragmaatilisest idealismist, kodanikualgatusest ning nähtuste, esemete ja isikute liikumisest ühest olekust teise.

Näitus avatakse neljapäeval, 13. aprillil kell 17 ning see jääb avatuks 14. maini.

Kui kunstnik Raivo Puusemp (sündinud 1942) 1975. aastal Rosendale’i (New Yorki osariik) linnapeaks valiti, oli linnake kimpus koormava maksusüsteemi ja probleemsete munitsipaalteenustega. Rosendale’i elanikel polnud valimiste ajal ega uue linnapea ametisoleku perioodil aimugi Puusempi tegevusest kontseptuaalse kunstnikuna, tema varajasest huvist fenomenoloogia vastu ega ka tema hilisematest katsetest grupidünaamika ja ühiskondlik-poliitiliste protsessidega.

"Elasin Rosendale’ist kahe miili kaugusel ja ühel hetkel ostsin sinna endale talu. Siis pöörduti mu poole poliitika asjus. Mõtlesin natuke järele, sest ma polnud kunagi poliitikaga tegelenud. Ma polnud isegi valimas käinud. Aga mida rohkem ma selle üle mõtlesin, seda enam sain aru, et see on hea võimalus teada saada, mida teha annab," meenutab Puusemp linnapeaks saamist.

Et Puusempi tööd praeguse aja Eestis rekontekstualiseerida, on palutud viiel kaasaegsel Eesti kunstnikul (Flo Kasearu, Krõõt Juurak, Kristina Norman, Mark Raidpere ja Margit Säde) tema kunstnikupraktikaga dialoogi astuda, et uurida eemaletõmbumise ja poliitilise tegevuse ideid.

Näituse algne versioon "Raivo Puusemp – Lahustumine" on olnud väljas Project Art Centre’is, Grazer Kunstvereinis ja Utah’ Kaasaegse Kunsti Muuseumis (2012–2013), kuraatoriks Krist Gruijthuijsen, kes on praegu KW Kaasaegse Kunsti Instituudi juhataja.

TAUSTAKS

Näituse "Lahustumine. Raivo Puusemp dialoogis" kuraator Krist Gruijthuijsen on kuraator ja kunstikriitik, Amsterdami Kunstvereini üks loojatest, Manifesta konsultant ja Grazi Kunstvereini kunstiline juht. Alatest 2016. aastast juhatab ta Berliini KunstWerke Kaasaegse Kunsti Instituuti.

Kunstihoone juhataja Taaniel Raudsepp ütleb kõnealuse näituse kohta: "Eriti põnev koostöö on meil Euroopa ühe olulisema kaasaegse kunsti näitusemaja, Berliini KW Kaasaegse Kunsti Instituudi direktori Krist Gruijthuijseniga, kelle Kunstihoone Galeriis kureeritav näitus "Lahustumine. Raivo Puusemp dialoogis…" toob aprilli keskel vaatajate ette Raivo Puusempi 70. aastate Ameerikas ellu viidud poliitilise kunstiprojekti, mille käigus kadus kaardilt terve haldusüksus ning viie kaasaegse eesti kunstniku reaktsiooni sellele teosele. See on suurepärane võimalus kombata kunsti piire."

Raivo Puusemp sündis 1942. aastal Eestis. Varajases nooruses emigreerus ta USA-sse ja alustas seal õpinguid Salt Lake Citys asuvas Utah' ülikoolis. Pärast lõpetamist 1966. aastal kolis ta New Yorki.

1969. aastaks oli Puusemp oma tegevuse sidunud Muuseumi nimelise underground-kunsti rühmitusega. Tema huvi grupidünaamika ja sotsiopoliitiliste protsesside vastu leidsid väljenduse uut tüüpi töödes, mida Puusemp hakkas nimetama "mõjuteosteks": "Ma sain aru, et mul on sittamoodi ideid … ja enamusel neid ei ole … tundsin, et ehk võiksin ma mõjutada inimesi neile ideesid andes nii, et kui nende töö avaldatakse või eksponeeritakse või misiganes, siis sellega on ka minu teos tehtud." Pragmaatilise idealistina ohtlikult maailmaparandamise ja manipulatsiooni vahel laveerides suundus ta poliitikasse, viies kokku mõjutamise ja kontseptuaalse lähenemise aspektid: "Tahtsin vaadata kui kaugele annab minna selle mõjutamise asjaga ja miks nii vähe kunstnikke on söandanud poliitikasse sekkuda."

1975. aastal valiti Puusemp Rosendale Village’i linnapeaks, mis oli kimpus koormava maksusüsteemi ja probleemsete munitsipaalteenustega. Puusemp käistles olukorda kunstilises vormis poliitilise probleemina ning veenis esialgu tõrksaid Rosendale Village’i elanikke haldusüksust laiali saatma – ta võrdles avalikult Rosendale Village’i majanduslikku ja sotsiaalset olukorda sellega, mida edukaks toimimiseks tegelikult vaja oleks: "Mõtlesin natuke järele, sest ma polnud kunagi poliitikaga tegelenud. Ma polnud isegi valimas käinud. Aga mida rohkem ma selle üle mõtlesin, seda enam sain aru, et see on hea võimalus teada saada, mida teha annab."

1976. aasta 16. märtsil korraldati laialisaatmise referendum, mis kiideti heaks ülekaaluka, kaks ühe vastu häälteenamusega. Puusempa töö oli sellega tehtud, ta oli viinud Rosendale Village´i laguneva veevarustuse- ja kanalisatsiooni, aga ka korrakaitsesüsteemi konditsiooni, mis oli vajalik selleks, et ühineda naabruses asuva suurema ja hästitoimiva Rosendale´i linnaga.

1. oktoobril 1976 astus Puusemp linnapea ametikohalt tagasi. Ta dokumenteeris laialisaatmise protsessi ajaleheväljalõikeid, kohaliku omavalitsuse koosolekute protokolle ja avalikke dokumente kogudes, ja avaldas nad lühikese kokkuvõtva broshüürina.

"Rosendale, avalik kunstiteos (1975–1977)" allutas sisutu poliitilise mikrosüsteemi tema autori, Raivo Puusempa omalaadse esteetikaga kunstikontseptsioonile. Õige varsti pärast Rosendale Village’i omavalitsuse laialisaatmist 1977. aastal tõmbus Puusemp kunstielust tagasi ja kolis oma perega Utah’sse.