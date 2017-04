Andres Roots avaldab plaadipoepäeva puhul kasseti

22. aprillil ilmub rahvusvahelise plaadipoepäeva puhul Tartu kitarristi Andres Rootsi kassett "Mono". Tiraaž on 100 eksemplari ning album sisaldab üheksat pala, millest kaheksa on kontsertülesvõtted.

Viis lugu on sooloesitused, kahes teeb kaasa USA laulja ja kitarrist Howard Fishman, kahes Tartu trummar Raul Terep. Kõik salvestused pärinevad Tartust ning muusika on üles võtnud Sirje Penjam, Kalev Toom ja Jaan Tamm.

"Tegemist on välisalvestustega tänavalt, kõrtsist ja kirikust; kogu melu linnulaulust ukse kriuksumiseni on ilusti kuulda!.Ainus kassetile jõudnud stuudioülesvõte sai omal ajal tehtud Avelinius Tõnissoni 1920. aastatel valmistatud ja Halvo Liivamäe poolt 2015. aastal restaureeritud 7-keelse kitarri kõla demonstreerimiseks," ütles Roots. "Ma olen ise suur Alan Lomaxi ja Mike Shea välisalvestuste fänn, oli mul juba tükk aega tahtmine see ajapikku kogunenud materjal ära vormistada, kassetikõla annab asjale vaid ehedust juurde."

Record Store Day toimub tänavu juba kümnendat aastat, ettevõtmise eesmärk on inimesed plaadipoodidesse meelitada ja selleks puhuks avaldatakse üle ilma palju eriväljaandeid, mis on sellisel kujul saadaval vaid sellel päeval. Üritusega on kaasa läinud ka Eesti plaadipoed.