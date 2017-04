Christian Ackermanni looming võetakse luubi alla

Eesti barokiajastu ühe tuntuima kujuri Christian Ackermanni loomingu uurimiseks sõlmisid Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, kunstiakadeemia ja kunstimuuseum koostööleppe. Eesmärk on vaadata üle kõik Ackermannile omistatud objektid Eesti pühakodades. Neist tuntuim on Tallinna Toomkiriku altar.

"See, mis me praegu oleme teinud, on peamiselt uuringud, kasutades erinevaid meetodeid," kirjeldas EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsent Hilkka Hiiop.

Ackermannii kümne meetri kõrgusel asuvad kujud on teostatud detailselt ja anatoomiliselt täpselt, vaatamata sellele, et keegi neid sedavõrd lähedalt kunagi ei näe. "Võrreldes varasemate meistrite töödega, on tema loodud figuurid väga realistlikud, kuigi loomulikult barokses vormikeeles. Ta on tõesti uurinud mitte ainult meeste, vaid ka naiste ja laste anatoomiat ja tal oli tegelikult selleks ka hea võimalus, tal endal oli kirjalike allikate põhjal vähemalt kümme last," ütles Eesti kunstimuuseumi kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem.

Tänu senistele uuringutele on selgunud, et Ackermann liimis oma kujud kokku puuplokkidest, kinnitades need eraldi suurte sepanaeltega.

Ackermanni töid on peale Toomiriku ka näiteks Türi kirikus ning Martnas ja Karusel, mille altariseina sel suvel samuti uurima asutakse.

Barokikujuri Christian Ackermanni loomingu uurimise projekt lõppeb kolme aasta pärast suurnäitusega.