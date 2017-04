Jüri Reinvere kirjutab Ingmar Bergmani 100. sünniaastapäevaks orkestriteose

2018. aastal tähistab maailm kuulsa Rootsi filmirežissööri ja lavastaja Ingmar Bergmani 100. sünniaastapäeva ning Göteborgi Rahvusvaheline Filmifestival pühendab oma seekordse sündmuse Rootsi suurmehele.

Göteborgi sümfoonikute kontsertidel tuleb Jüri Reinvere uudisteose kõrval ettekandele veel rootsi heliloojate Hilding Rosenbergi, Karl-Birger Blomdahli ja Erik Nordgreni Bergmani filmidele loodud muusika. Göteborgi sümfoonikuid, üht maailma tipporkestrit, seovad Eestiga ka varasemad sidemed: just Neeme Järvi viis orkestri maailma absoluutsesse paremikku.

Göteborgi sümfoonikute kunstiline juht Marco Feklistoff kommenteerib: “Göteborgi sümfoonikud on koostööst Jüri Reinverega väga põnevil. Reinvere on end näidanud oma kahes ooperis virtuoosse orkestrile kirjutajana. Ta on Bergmani loomingu sügav tundja, olles olnud pikka aega nii Bergmani kui ka tema ühe elukaaslase, Käbi Laretei lähedane sõber.”

Jüri Reinvere kõneleb ideedest teose loomisel ning seostest Ingmar Bergmani ja tema loominguga: “Ingmar Bergman valdas fantastiliselt sõna ning samas armastas üle kõige muusikat. Keelekasutuses püüdles ta alati suurima selguse poole. Näiteks tema filmiskriptid on kõik omaette kunstiteosed. Bergman oli väga teadlik ka keele piiridest, vaikimisest ja karjetest, mis keele seisatavad. Rainer Maria Rilke on öelnud, et muusika on kui keele teine poolus. Ka muusikas on piirid, äär, kust enam edasi ei pääse ja muusika peab muutuma millekski muuks.

Minu teose põhiteemaks võikski olla selline kogum äärele jõudmisest, keele ja muusika piiridest.”

Jüri Reinvere pälvis 2015. aastal Eesti riikliku kultuuripreemia Norra Rahvusooperis esiettekandele tulnud ooperi “Peer Gynt” eest. Ka kirjanduslikult aktiivse helilooja artikleid Eesti ajakirjanduses hinnati tänavu Enn Soosaare esseistikapreemiaga.