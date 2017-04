Esimene kuu tõi Viljandi kinno üle 17 tuhande filmisõbra

Centrumi kino enim vaadatud filmide edetabelis asetus teisele kohale eestimaine seikluskomöödia “Sangarid”. Populaarsuselt kolmandaks osutus viljandlaste seas aga koguperefilm "Smurfid 3".

Viljandi Centrumi kino juhi Kunnar Viira sõnul on uus kino Mulgimaal hästi vastu võetud. "Esimene kuu on kinno toonud palju filmisõpru ning esmane tagasiside näitab, et viljandlaste huvi filmimaailma vastu on suur. Näeme, et siinmail on kino kaua oodatud ning täna saab öelda, et otsus Viljandisse kino rajada on end igati õigustanud," sõnas Viira.

Viljandis nagu ka mujal Eestis, on populaarseimaks kinokülastusajaks nädalavahetus ning lemmikuks filmivaatamise snäkiks popkorn. Kui seni on Centrumi kinos vaatamas käidud pigem suurte eelarvetega filme ja animatsioone, plaanib Forum Cinemas juba lähiajal Viljandi kinopublikuni tuua ka mitmed eriseansid ja kinoklassika.

"Hetkel keskendume Londoni rahvusteatri otseülekannete korraldamisele. Esimene etendus, Tom Stoppardi vaimukas situatsioonikomöödia "Rosencrantz ja Guildenstern on surnud" linastub juba 20. aprillil ning selle peaosas saab näha Harry Potteri staari Daniel Radcliffe’i. Sellele järgnevad mitmed teised hinnatud lavastused otse Londoni lavalaudadelt," rääkis Viira.

26. aprillil saab Viljandi aga osa ülemaailmsest "Tulnukapäevast" ehk "Alien Day’st", kui Kinoklassika sündmustesarja erilinastusena on kavas Ridley Scotti 1979. aasta "Tulnukas". Sama seansi raames saab näha ka eksklusiivset materjali uues filmist "Tulnukas: Covenant", mis esilinastub 12. mail.

Sügisel plaanib Forum Cinemas Viljandis alustada ka ooperi ja balleti otseülekannetega.

Forum Cinemas Centrumi kino avati Viljandis käesoleva aasta 10. märtsil. Laia filmivaliku, kõrgtasemel heli ning pildikvaliteediga kino mahutab kahes saalis kokku 255 vaatajat. Viljandi kino ehituse koguinvesteering ulatus 1,6 miljoni euroni.