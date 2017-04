Raadioteatri näitlejaauhinna 2016 pälvib Andres Raag

Tema raadionäitlejatee algas 25 aastat tagasi rollidega kolmes kuuldemängus, 1994 ilmus tema nimi ka järjejutu lugejate hulka ning püsib seal tänaseni. Aastate jooksul on Andres Raagi loetud juttudesse jagunud põnevust, seiklusi mägedes ja mereteedel, unenägudes või utoopiates, eriti aga tunduvad talle sobivat väikese vimkaga või lausa absurdilähedased lood.

Möödunud aasta – 2016 – oli merekultuuri aasta. Raadioteater avas selle järjejutuga Juhan Smuuli "Jäisest raamatust". Reisikiri laevasõidust Antarktise mandrile on vormiliselt küll olukirjeldus, ent samas on see pigem isiku- kui reisilugu, uurimisretk inimese enese sisse. Just selle uurimisretke lüürilisi alltoone on Andres Raag hästi tabanud ja kuuldavaks teinud.

Merekultuuriaasta lõpetanud järjejutt – Lembit Uustulndi "Aastavahetus Casablancas" – on hoopis teises registris lugu: ehtsa meremehe pajatus ühe aasta viimastest päevadest kauge sadama reidil. Mahlakast saaremaisest huumorist nakatatult on Raag loonud igale laevapere liikmele oma karakteri, mis tänu meisterlikule lugemisele toob need merekarud silme ette ja haarab kuulaja kaasa nende seiklustesse.

Näitlejapreemiat antakse välja eesmärgiga jäädvustada kuuldemängude pikka traditsiooni eesti kultuuris ning väärtustada laia avalikkuse silmis näitlejate tööd kunstilise sõnaga raadios. Näitlejapreemia antakse välja möödunud hooaja parima osatäitmise eest kuuldemängus ja/või kunstilise sõnaga viljaka töötamise eest raadios.