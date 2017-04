Rahvusvaheline koorifestival toob Tallinna 1200 lauljat seitsmest riigist

10. aprillil toimus festivali Eesti Muusika Päevad raames Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis konkursi "Noor helilooja 2017" finaalkontsert. Tiitliga pärjati Gerta Raidma teose "I Dance With My Thought of You in the Freezing Wind" / "Ma tantsin jäises tuules oma mõttega sinust" eest.