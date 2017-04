Kristjan Järvi dirigeerib Itaalia Raadio orkestrit Torinos

Berliini Komische Ooperis avas 7. aprillil kava Kristjani aatekaaslase, ameerika muusiku Charles Colemani süit filmimuusikast „The Keys“, seejärel kõlas Erich Wolfgang Korngoldi Viiulikontsert D-duur op. 35. Õhtu teise poole täitis Richard Straussi kuueosaline „Symphonia Domestica“ op. 53 („Kodusümfoonia“, 1903). Korngoldi kontserdi viiulisolistiks oli brittide kuulus Daniel Hope, kes on ka dirigendina tuntud.

Berliini järel dirigeerib Kristjan Järvi Itaaalias Torinos, kus tema käe all mängib 11. ja 12. aprillil Itaalia rahvusraadio (RAI) ainus sümfooniaorkester Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Nende kodusaal kannab legendaarse itaalia dirigendi Arturo Toscanini nime – Auditorium RAI Arturo Toscanini. Itaalia esindusorkestri peadirigendiks on alates 2016. aasta oktoobrist nimekas ameerika maestro James Conlon.

Kristjan Järvi Torino kava on seekord puhtalt klassikaline, koosnedes vaid kahest suurvormist. Kava esipooles on ettekandel Sergei Rahmaninovi Klaverikontsert nr 4 g-moll op. 40, solistiks noor hiina pianist Ran Jia. See on Ran Jia debüüt Torino orkestri ees. Ran Jia on saanud tuntuks eelkõige Franz Schuberti klaverimuusika interpretatsioonidega. 11. aprilli kontsert kanti otse üle raadioprogrammis Radio 3 RAI.

Torinost lendab Kristjan Järvi Argentinasse, kus ta 16. aprillil rahvusvahelisel multimeediakontserdil „I eat the sun and drink the rain“ juhatab saksa helilooja Sven Helbigi samanimelist teost helilooja kaastegevusel, koos heliloojaga esineb Ensamble Vocal Contemporáneo del Damus ja visuaalide autor on Máni M. Sigfusson. Kontsert toimub Buenos Aireses CABA (Ciudad Autonoma de Buenos Aires) linnaosas UNSAMi kunstidekeskuses.

Taas nädal hiljem dirigeerib Järvi 22. aprillil juba Stuttgarti Raadio Sümfooniorkestrit, kellega astub üles mainekal Heidelbergi kevadfestivalil Heidelbergi Linnahallis. Siin on kavas Ludwig van Beethoveni Keelpillikvartett nr 11 f-moll op. 95 (Gustav Mahleri orkestriseades) „Quartetto serioso“, ameerika helilooja Uri Caine'i uusteos, vokaaltsükkel „Poisi võlusarve“ tekstidele ning Igor Stravinski Süit nr 3 balletimuusikast „Tulilind“. Sopranisolistina teeb kavas kaasa Claudia Barainsky.

Maikuu esimesel nädalal, 5., 7. ja 9. mail, jõuab Kristjan omaasutatud Baltimaade Noortefilharmoonia (Baltic Sea Philharmonic) orkestri ette, esimeste kontsertidega Saksamaal Hattingenis ning seejärel Taanis Kopenhaagenis ja Aarhusis.

Nagu kõik dirigendid Järvid, tegutseb ka Kristjan aktiivselt stuudios. Siin on huvitavat peaaegu igal sammul. Viimati väljaantud plaadistuste hulgas on Philip Glassi „Aguas da Amazonia“ (MDR SO-ga, ilmus veebruaris, Ch. Colemani seade, see teos on nüüd ka Baltimaade Noortefilharmoonia uues kavas), Tšaikovski balletimuusika „Luikede järvele“ (Kristjan Järvi seade, Gstaadi Festivali orkester), Tšaikovski ooper „Lumivalguke“ (MDR orkester ja koor, üks soliste ka Annely Peebo, 2017). Samast teatrimuusika sarjast on ilmumas veel Tšaikovski „Uinuv kaunitar“ ja „Pähklipureja“. Seda sarja annab välja firma Sony Classical.