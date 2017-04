Pühapäeval süttivad sajad XII noorte laulu- ja tantsupeo tuled

“Kui üldlaulu- ja tantsupidudele on suurejoonelised tuleteekonnad saanud traditsiooniks, siis noortepeo tuld ei ole ilmselt kunagi varem nii suurelt süüdatud,” ütles XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson. Tulesüütamisega ühiselt tähistatakse 16. aprillil ka EV100 programmi algust.

“Meie suur palve on, et kõik, kes sel õhtul tulesid oma kodupaigas süütavad, need tulesädemed ka foto või videona jäädvustaksid ning jagaksid neid seejärel sotsiaalmeedias, lisades teemaviite #minajään ning #ev100,” lisas XII noorte tantsupeo pealavastaja Margus Toomla.

Lõkked, tõrvikud ja küünlad süttivad teadaolevalt Harjumaast Võrumaani ja Hiiumaast Jõgevamaani. Oma tule süütavad ka Luksemburgi eestlased ning eesti keele huvilised Prantsusmaal.

Luksemburgi Eesti Kooli juhataja Mari-Liis Kivioja sõnul elab Luksemburgis üle 600 eestlase. “Luksemburgist on Euroopa Eesti Mudilas-, Laste- ja Noortekooride koosseisus XII noorte laulupeole tulemas 56 last. Süütame ühiselt ka noortepeo tule niisamuti kui Eestis, sest ka meie kanname Eestimaad oma südames,” ütles Kivioja.

Laulu- ja tantsupeo tuli süüdatakse ka Prantsusmaal, kus sel viisil seistakse ka eesti keele ja kultuuri säilitamise eest. “Traditsiooni kohaselt otsivad kõik lapsed esmalt oksi ja toovad need lõkkepaika, seejärel võtame kätest kinni ja käime vanarahva tarkuse järgi kõigepealt kolm ringi päripäeva ning siis kolm ringi vastupäeva ümber lõkke korrates samaaegselt üheskoos: “Sütti, sütti lõke!”. Nii oleme ka varem tuleloitsuga lõkke põlema saanud,” rääkis Prantsusmaal elav Mailis Sütiste-Gnannt.

Suuremad tuled süttivad ühes tantsurühmade esinemise ja simmaniga näiteks Valga Põhikooli õuel, mudilas- ja lastekooride laulu saatel Laagri Jõekääru pargis ning Viljandi Huntaugu mäel, mille läheduses suusamäe nõlval süttib ka südamekujuline installatsioon. Kosmosenoored ESTCube tiimist on teada andnud, et nende laulu- ja tantsupeo tuli pilgutab tähtedele silma Tõravere Observatooriumis.

XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”. Peol osaleja on vabas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga.

XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” toimub Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil 30. juunist – 2. juulini.