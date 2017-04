Muuseumiööl mängitakse üle Eesti ligi 200s muuseumis

20. mail toimub üheksas üle-eestiline muuseumiöö, seekord pealkirjaga "Öös on mänge". Tänasest on avalikud öö eriprogrammid: muuseumides toimub kümneid eriekskursioone, mänguteemalisi töötube, kontserte, etendusi, mälumänge ja muud.

Kokku võtab praeguse seisuga tänavu muuseumiööst osa üle 190 muuseumi, lisaks muuseumidele teevad oma uksed viieks tunniks tasuta lahti mitmed näitusepaigad, arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi tuletornid ja looduskeskused – üht või teistpidi kultuuri, teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevad paigad ja organisatsioonid. Eelmisel aastal tehti muuseumiööl üle terve Eesti rohkem kui 106 tuhat muuseumikülastust.

Muuseumiöö ühe koordinaatori Külli Lupkini sõnul on aasta suurima Eesti muuseume ühendava ettevõtmise teema sel korral inspireeritud laste ja noorte kultuuriaastast, ent muuseumid vaatavad öö programmi planeerides teemat palju laiemalt ning erinevatest vaatenurkadest.

"Muuseumiöö publik saab teada, milliseid mänge on Eestis läbi aja mängitud, olgu need siis rahvamängud, spordimängud, laua-, tagaajamis-, rolli- või keksumängud," ütles Lupkin. "Aga milliseid mänge mängivad erinevad loomad ja linnud? Milliseid pille mängivad muusikud? Millised poliitilised mängud on Eestit läbi ajaloo raputanud? Kuidas roboteid mängima õpetada? Millised on sõnamängud? Mida mängitakse üksi ja mida mitmekesi? Milliseid mängud olid populaarsed viiekümnendatel, millised üheksakümnendatel, ja millised püsinud muutumatuna juba sadu aastaid? Kuidas me homme mängime?"

Muuseumiöö programmiga on sel korral taas liitunud uusi põnevaid paiku, ent programmis on ka igaaastased suurlemmikud nagu Eesti Bussiajaloo Selts, kes korraldab oma ajalooliste bussidega tasuta ringsõite Tallinna Bussijaamast. Tasuta pääseb vaatama Eesti Rahva Muuseumi näituseid ning lisaks sellele korraldab ERM külastajakonverentsi, kus muuseumi tegemisega seotud inimesed räägivad lahti, kuidas ERM sündis. Tartus pääseb taas tuumavarjendisse ning esimest korda muuseumiöö programmis osalevas Lääne-Virumaal asuvas Roela käbikuivatis räägitakse täistundidel kummituslugusid. Narvas pääseb vaatama Viktoria bastioni kasematte. Hiidlased teevad muuseumiöö puhul taas lahti eriti uhke rea muuseume, kirikuid ja tuletorne ning teisi paiku, nii et on põhjust viie tunniga tervele saarele ring peale teha.

Programmis osalevad muuseumid ja teised organisatsioonid avavad muuseumiööl oma uksed kell 18-23 ning sel ajal on sissepääs tasuta. Kõige parema ülevaate sellest, mis igas programmis osalevas muuseumis täpselt toimub, leiab muuseumiöö kodulehelt. Rohked õpitoad, erilised ekskursioonid ja võimalus mõnd eksponaati hoopis uue nurga alt vaadata on need põhilised asjad, miks maikuus koos sõprade ja perekondadega kodust välja tullakse.

Muuseumiööd korraldavad igal aastal koos Eesti muuseumid ja Eesti Muuseumiühing ning ICOM Eesti. Esimesel korral oli muuseumiöö juhtlauseks "Öös on asju", 2010. aastal "Öös on lugusid", 2011. aastal "Öös on aardeid", 2012. aastal "Öös on kino", 2013. aastal "Öös on inimesi", 2014. aastal "Öös on tähti" ja 2015. aastal "Öös on muusikat" ning 2016. aastal “Öös on laineid”.