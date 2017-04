Arvustus. Kurvamuusika kroonimata kuningas

Uus plaat Viktor’s Joy "I Used to Be Clean" (Grainy Records) 9/10

Viktor’s Joy on bänd, mis ühendab kahte Berliinis resideerivat muusikut: Kaarel Malken (kitarr ja vokaal) on Eestis üles kasvanud laulja-laulukirjutaja ja Jim Good (flööt ja trummid) on sündinud ja kasvanud Kanadas.

Kaarel Malken on hästi hoitud saladus, eesti mees, tema hääl ja kitarr, Nick Drake´i noorem vend. Kurb kitarrisõrmitseja, kes laulab nikotiiniplekkidest sõrmedel ja keda on Eestis varem kuulda olnud ka nime all William Must Hunt.

Albumi "I Used to Be Clean" esimene lugu "Black Dog" annab plaadile suuna nii oma nime kui meloodiaga ja avab su teadvuses põhjatu nukrusekarjääri. Kurvameelsusele kaldujad saavad sellest loost vihje kogu plaadi meeleolule. Mustaks koeraks nimetas oma depressiooni Winston Churchill, kes püüdis oma koera kirjutades ohjes hoida.

Ideaalis võiks "I Used to Be Clean" olla kadunud ja unustusehõlma vajunud krabisev vinüüplaat, mille oled leidnud kasutatud plaatide poe bargain-kastist ja pannud selle öö saabudes oma grammofonile keerlema. Plaadil olevad lood tõmbavad su kaasa magusasse kurvameelsuse maailma, kus ootavad juba ees(kujudena) Nick Drake, Vashti Bunyan ja miks mitte Reet Hendrikson. Loojad ja muusikud, kes on mingil hetkel olnud maailmale kadunud ja siis taasleitud ning ausse tõstetud.

Toas on pime, õues vaikne ja sind äratab unustuste ja unistuste maailmast plaadi lõppu märkiv krõpsumine ning see väike grammofoniplaati valgustav lambike. Plaadil olev muusika veab su läbi su enese melanhoolsest maailmast ja mälestustest. Sõbrad keda enam ei ole, kadunud vanaema ja tema tehtud toidu lõhnad, maitsed, sinu enda tegemata teod ning kaduma läinud mõtted. See on plaat inimestele, kes hindavad melanhooliat ja noru. See on plaat romantikutele ja melanhoolikutele. Plaat noortele, kes loevad Remarque´i ja elavad kaasa Wertheri kannatustele.

Kahjuks ei saa seda plaati veel vinüülil, aga need, kes otsivad hingekaaluga kingitust, seadku virtuaalsammud Grainy Recordsi veebipooodi, kust leiab ka lisaks tava-CDle eksklusiivsema formaadi: vaid 30 eksemplaris valmistatud nummerdatud eriseeria-CD, mille kaaned on käsitsi valmistatud ja kaetud kalinguriga.

Maikuus on Eestis oodata albumi "I Used to Be Clean" esitluskontserte, mida väga soovitan. Olge tähelepanelikud, sest Kaarel Malken ei vea live´is alt. Tegemist on väga isikliku, südamest südamesse ja hingest hinge muusika ja muusikuga.