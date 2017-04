Vaba Tahe esitleb ülevaadet vaibakunstist

Näha saab nii traditsioonilist vaibakunsti kui ka eksperimentaalsemaid näiteid kunstnike loomingust. Rühmitus Vaba Tahe asutati 20 aastat tagasi eesmärgiga korraldada näitusi ning hoida vaibakunsti taset kõrgel. Näituse korraldaja, vaibakunstniku Kaire Tali sõnul võib see näitus jääda rühmituse viimaseks, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Vaiba seis on kehv selle pärast, et noored tegelikult ikkagi praktiliselt tahaksid tegeleda millegagi, millel on kiirem ja loogilisem väljund. Tekstiilikunstis ikkagi see disaini pool on domineerivam, vaibakunst on ju mõnusas ja heas mõttes väga arhailine. Aga paljud on ikkagi ka väga aktiivselt tegutsemas ja ka sellel näitusel, ütleme, et pooled autorid on pidevas töös, kogu aeg tegutsevad. Teevad näitusetöid, tellimustöid, ka kirikutekstiilil on viimasel ajal olnud väga oluline osa eesti vaibakunstist," ütles ta.