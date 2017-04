Fotod: Rakvere rikastab suve "Viimase võllamehega"

15. juunil elustub Üllar Saaremäe käe all Martin McDonaghi värskeim näitemäng, mille peaosas näeb eRaivo E. Tamm, kelle jaoks on see nii tema esimene Iiri materjal kui ka esimene töö Rakvere teatris.

Saaremäe sõnul on tegemist trilleri sugemetega looga, kus näidendi autor on osanud luua koomilise materjali, mis samas tekitab õudust. "Seda teksti peetakse McDonaghi üheks tugevaimaks. Dokumentaalse aluspõhjaga näidend on saavutanud väga suure populaarsuse, saanud preemiaid ning paljud selle lavastused on pälvinud suurt tähelepanu," selgitas ta.

Lavastaja lisas, et näidendis saavad lihvitud kujul kokku McDonaghi parimad omadused.

"Viimast võllameest" mängitakse Tapa-Loobu maantee ääres asuvas Loodi kuivatis 15., 16., 17., 18., 20., 21., 25., 28., 29. juunil ning 2., 5., 6., 7., 8., ja 9. juulil algusega kell 19.

Osades Raivo E. Tamm (külalisena), Indrek Apinis, Margus Grosnõi, Jaune Kimmel, Madis Mäeorg, Tiina Mälberg, Eduard Salmistu, Toomas Suuman, Tarvo Sõmer, Tarmo Tagamets, Velvo Väli ja Imre Õunapuu.

Rakvere teatris algasid suvelavastuse "Viimane võllamees" proovid. Autor: Kristo Kruusman

