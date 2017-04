Marit Ilison avab näituse "Ootamine"

Käesolev aeg on kiirem ja ärevam kui kunagi varem. Kõik on kohe kättesaadav, kõik peab juhtuma siin ja praegu, samas püsib tähelepanu vaid mõned sekundid. Me ootame pidevalt uut stimulatsiooni, mis tooks rohkem põnevust või hoopis leevendust. Ootame bussi, jõule, pensioniiga. Lotovõitu, kohvi valmimist, elu armastust. Surma. Ootame, et miski muutuks, lõppeks, saabuks. Ootus võib kesta mõne hetke või pikki aastaid, see võib olla puhas nauding või aeglaselt näriv piin.

Tajupõhisel ja kohaspetsiifilisel näitusel "Ootamine" on pealtnäha trafaretne alguspunkt, kuid selle mõistmiseks peab peatuma, võtma rutakuses aega ning vaatlema ja süvenema. See on kui meditatsiooniharjutus, mis tõmbab sujuvalt hetkesse, argimürast eemale, olema siin ja praegu” Tegelikult tekib teos iga vaatleja peas ning näituseelamus algab juba otsusest galeriisse minna.

"Minu jaoks on oluline leida ja esitleda lihtsaid elemente, millele tähenduse andmisel võib edastada väga sügavaid mõtteid ja tundeid," selgitas Marit Ilison. "Olen sobivat ruumi näituse teostamiseks otsinud pikalt ning minu arvates sobitub see kohaspetsiifiline töö ideaalselt Vaal galerii keskkonda ja konteksti - galerii asub südalinnast eemal, mis juba eos loob aja dimensioonis soodsad tingimused, galeriisse minekuks peab võtma aega ning näitust ei saa jooksu pealt kogeda. Samuti on käesolev näitus küpsenud ja oma aega oodanud alates 2011. aastast, nii on ka teos ise sõna otseses mõttes oodanud aega, mil avalduda."



Marit Ilison on kunstnik, ettevõtja ja Kristjan Raua kunstipreemia laureaat, kelle ainulaadne, "sosistavaks luksuseks" nimetatud lähenemine, mis põimib tema kultuurilise tausta ja isiklikud tunded ning keskkonnasäästliku disaini, on püüdnud pilke nii kodu- kui ka välismaal. Kontseptuaalne lähenemine inimtajuga seotud ainese käsitlemisele on kunstniku jaoks esmane.

Ilison on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia ja täiendanud end mitmel pool Euroopas. Ta on tegelenud nii moe-, kostüümi-, lava- kui ka näitusekujundustega ning teinud kohaspetsiifilisi installatsioone. Eestis on kunstnik tähelepanu pälvinud projektidega "Magada tahaks/Longing For Sleep", "70 puuvillast kitlit" ja etendusega "NO44: Fantastika" koostöös Mart Kangroga.

2014. aastal Vogue Talentiks tituleeritud Ilisoni loomingut on avaldanud teiste hulgas The New York Times, Vogue, Women’s Wear Daily.

Näitus "Ootamine" on osa 7. Tallinna rakenduskunsti triennaali satelliitprogrammist. Triennaal on rahvusvaheline kunstisündmus, mille käigus rakenduskunstnikud ja disainerid mõtestavad aega ja selle erinevaid käsitlusi. Tänavuse triennaali peanäitus "Ajavahe. Time Difference" toimub Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumis 21.04-23.07. Märtsikuu lõpust augusti alguseni kestab mahukas satelliitprogramm Tallinna galeriides, kohvikutes, avatud stuudiotes ja teistes põnevates paikades. Lisainfo www.trtr.ee.

"Ootamine" jääb avatuks 20. maini.