Arhitekt Raine Karp: linnahall on käest lastud selle ehitamise ajast saadik

Linnahall on nõukogude aja lõpupoolest üldse üks halvemini ehitatud ja kehvema kvaliteediga hooneid, mille ehitasid vabakäiguvangid ja sõjaväelased, meenutab tipparhitekt Raine Karp enda projekteeritud maja sündi.

Raine Karpi (77) on sõimatud nii nõukaaegseks õukonnaarhitektiks kui ka tituleeritud isepäiseks loojaks ja elavaks klassikuks, peale linnahalli on Karp loonud kunagise Sakala keskuse, postimaja, rahvusraamatukogu, välisministeeriumi hoone, kirjutab Päevaleht LP.

"Sisuliselt on linnahall käest lastud selle ehitamise ajast saati," arvas Karp, "põhjuseks oli kogu see Vene värk, oligi üks ligadi-logadi värk. Ja loomulikult kiirustamine, sest partei ja valitsus otsustasid, et maja peab olümpiamängudeks uksed lahti tegema."

Karbi hinnangul on praegu õnnelik moment, kus riik ja linn, kes seni olnud nagu kass ja koer, on mõlemad avaldanud veendumust, et linnahall tuleks lõpuks ometi korda teha.