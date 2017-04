Tartus näeb Alexander Gronsky fotonäitust "Pastoraal/ Rekonstruktsioon"

Näitusel eksponeeritavas tsüklis "Pastoraal", aga ka paljude muudes oma töödes on Gronsky valinud pildistamiseks erinevaid kohti Venemaal. Suur osa seeriast on pildistatud Moskva äärelinnades. Autori sõnul on need suured maa-alad väga venelaslikud ja suurem osa Mosvast ongi just selline.

Alexander Gronsky (s 1980) on sündinud Tallinnas, elab ning töötab Moskvas ja Riias.

Rahvusvahelisi auhindu korjanud Gronsky personaalnäituste hulka kuuluvad: "Mountains & Waters", Polka Gallery, Pariis (2012); "Pastoral", Photographer.ru Gallery, Moskva (2011); "The Edge", Aperture Foundation, New York (2010); ja "Alexander Gronsky", FOAM Museum, Amsterdam (2010).

Näitus on avatud 6. maini.