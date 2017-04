Oskar Lutsu huumoripreemia sai näitleja Raivo E. Tamm

Žürii sõnul sai Raivo E. Tamm veidi rohkem kui viie tuhande euro suuruse preemia pikaajalise loomingulise tegevuse eest, mis oli eriti aktiivne just möödunud aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Veel tõi žürii välja, et tema mängitud rollid telesarjades ja filmides on alati eestlaslikult vaimukad ja vahetud.

Näitleja enda sõnul teeb huumoripreemia eriti väärtuslikuks see, et tavaliselt tunnustatakse eelkõige tõsise teatri tegijaid ja komöödia jääb pigem tagaplaanile.

"See on midagi erakordset Eesti oludes, et selline preemia on olemas, et inimesed selle kokku panevad ja et ta veel ka rahaline on. See on fantastiline," kommenteeris huumoripreemia laureaat.