ETV2 teemaõhtu on pühendatud Ülle Kaljustele

19.30 "Regina" (Eesti 1989)

Kaljo Kiisa ekraniseering Aimée Beekmani romaanist "Valikuvõimalus" käsitleb vanemate vastutust järeltulijate eest. Kena, haritud ja iseseisev Regina kuuleb oma kaaslaselt Tiidult, et see abiellub noore lapseootel tüdrukuga. Siis saab ta päranduse - maja väikeses alevis. Elumuutuseks on nii põhjus kui ka võimalus ja Regina kolib pealinnast ära. Üksi ta maja ja aiaga toime ei tule. Regina leiab kuldsete kätega Antsu, kes on küll joodik, aga alevis paremat ei leidu. Et mees on üksik, leiab Regina, et mõistlik on temaga abielluda, kuid lapsed otsustab ta soetada karskete ja tervete meestega. Tema tegevusplaan toimib, kuni ilmneb midagi, millega ta ei arvestanud.

21.15 "Hetked arhiivist. Ülle Kaljuste"

Toredaid hetki ETV arhiivist, kus peategelaseks Ülle Kaljuste.

21.30 "Kaadris: Keskea rõõmud" (ETV 2012)

Mängufilmi "Keskea rõõmud" valmimist meenutavad filmi lavastaja ja üks peaosatäitjatest Lembit Ulfsak, stsenarist Valentin Kuik, lavastuskunstnik Priit Vaher, toimetaja Tiina Lokk ning peaosatäitjad Ülle Kaljuste, Maria Klenskaja ja Kaie Mihkelson. Filmi helindamise ajal antud intervjuuga tuleb kaadrisse ka Tõnu Kark. Autor ja toimetaja Jaak Lõhmus, režissöör Märten Vaher, produtsendid Ruth Heinmaa ja Ingrid Nõmmik.

21.50 "Keskea rõõmud" (Eesti 1986)

Ühel 1986. aasta suvepäeval asuvad Tallinnast Lõuna-Eestisse imearst Niguli juurde teele kaks abielupaari ja üks nendega kaasa sõitev naine. Kogu viisiku sõidu eesmärgiks paistab olevat leida rohtu oma liiva niriseva elu parandamiseks, leida midagi, mis laseks neil olla (taas) õnnelikud. Ühisel teekonnal õpivad nad rohkem tundma nii iseennast kui ka üksteist. Ei lähe kuigi kaua aega, kui küünikust Tõnu ja heitliku meelega Hubert omavahel käsipidi kokku lähevad. Ja siis jälle lepivad.

Abielulised kõrvalehüpped, kogu Eestit läbiv teekond imearsti juurde ja suvised unistused ei jää nende tegelaste nooremapoolse keskea ainsateks rõõmudeks. Lembit Ulfsaki esimene mängufilmi lavastus tabab väga hästi kaasaegseid eesti karaktereid. Valentin Kuik kirjutas oma stsenaariumi just filmis mängivaid näitlejaid silmas pidades. Heas mõttes realistlik ja kerge lähenemine tegelastele ning käsitletavatele teemadele on pikendanud selle road movie eluiga üle keskmise.

Tänapäeval kuulub "Keskea rõõmud" auga Eesti (tragi)komöödiafilmide klassikapaketti. Režissöör Lembit Ulfsak, stsenarist Valentin Kuik Andrei Dmitrijevi osavõtul, operaator Nikolai Šarubin, helioperaator Jaak Elling, kunstnik Priit Vaheri, helilooja Tõnu Aare, monteerijad Marju Juhkum, Ingrid Laos, toimetaja Tiina Lokk, filmi direktor Anne Alla. Peaosades Tõnu Kark (Tõnu Loorits), Maria Klenskaja (Pille Loorits), Kaie Mihkleson (Helena), Ülle Kaljuste (Silva Raud), Lembit Ulfsak (Hubert Raud), teistes osades Heino Mandri, Arvo Kukumägi, Hendrik Toompere jun, Leida Sibul, Enn Kraam, Vello Janson jt.

23.00 "Mona Lisa" (ETV 1983)

Raimond Kaugveri samanimelise jutustuse seadis televisioonile autor ise. Osades Guido Kangur, Ülle Kaljuste, Eero Spriit. Režissöör Vilja Palm.

23.50 "Tugitooliteater: Viiskümmend naela" (ETV 1987)

Elu, mis on sündinud armastusest. Kui aga tagavarad on ära peidetud, millega rahuldame siis oma nälga? Inglise kirjaniku Alfred Edgar Coppardi novelli "Viiskümmend naela" seadis televisioonile Tiina Park. Osalevad Roman Baskin, Ülle Kaljuste, Andres Sulling. Autori teksti loeb Aarne Üksküla, toimetaja Anne Tuuling.