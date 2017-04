Birgitta festival on tänavusest aastast alates pühendatud Eri Klasile

Loetud augustiõhtuteks saab väärika Pirita kloostri varemetest kaasaegne ooperimaja, kus näeb muusikateatri erinevaid žanre: klassikalist ooperit, balletti, lavastatud oratooriume, kaasaegset tantsu ja muusikalist huumorit. Nii külalisetenduste kui ka omaproduktsioonidena.



Nii kodu- kui ka rahvusvahelise muusikateatreid ühendav Birgitta festival 2017 esindab muusikažanrite laia spektrit, pakkudes vaatamiseks ja kuulamiseks nii klassikalises kui modernses võtmes lavastatud oopereid, ballette kui ka lavastatud oratooriumi. Ooperiklassika G. Puccini "Tosca" ja G. Verdi "Traviata" on taas publiku ees – esimene klassikalises lummavas võtmes, teine julgelt pöörane ja kaasaegne, samastudes eluga meie ümber. Balletisõprade rõõmuks toovad lõunanaabrid külakostiks koduteatris suurt publikumenu nautinud balletid "Boléro…", "Daphnis ja Chloé" ja "Pildid näituselt", samuti maailma esimese A. Lindgreni populaarse lastejutustuse "Väikevend ja Karlsson katuselt" ainetel valminud kogupereballeti "Karlsson lendab…". Järgides Birgitta festivali head traditsiooni, tuuakse ka tänavu publiku ette omaproduktsioon, milleks on Joseph Haydni oratooriumi "Aastaajad" suurejooneline ja põnev lavaversioon. See on ideeline jätk 2015. aastal lavale jõudnud J. Haydni oratooriumile "Loomine".

Festivali juhatab sisse kahel järjestikusel õhtul etenduv festivali omaproduktsioon J. Haydni oratoorium "Aastaajad", mille lavastab Ran Artur Braun. Dirigeerib Birgitta Festivali kunstiline juht Risto Joost, lavastuse kunstnik on Natałia Kolodziej (Poola), koreograaf Viktor Davidjuk (Poola) kandev roll on Poznańi Suure teatri balletitrupi solistidel ja akrobaatidel. Kaasa teevad segakoor Latvia ja Tallinna kammerorkester.

Giuseppe Verdi kuulus ooper "Traviata" jõuab lavale Pärnu rahvusvahelise ooperimuusika festivali (PromFest) ja Kaunase riikliku muusikateatri koostööna. Peaosades astuvad üles Klaudia Taevi konkursi laureaadid tenor Alex (Sunghyun) Kim (Alfredo) Lõuna-Koreast, sopran Anna Denissova (Violetta) Venemaalt ja bariton Ilja Siltšukov (Giorgio Germont) Valgevenest. "Traviata" lavastab tuntud eesti näitleja, lavastaja ja õppejõud Anu Lamp, dirigent on Erki Pehk (teater Vanemuine), kunstnik Madis Nurms.

Giacomo Puccinil 1900. aastal valminud "Tosca" on üks ooperimaailma silmapaistvamaid teoseid ning seda enam on meil au tuua see lavale English Touring Opera (ETO) külalisetendusena. ETO loodi 1979. aastal, kandes toona Opera 80 nime. Trupi eesmärk on viia oma lavastusi Euroopa eri paikadesse, mis pole traditsioonilisteks ooperietendusteks loodud, pakkudes nii kõrgetasemelist ooperit publikule, kellel igapäevaselt puudub võimalus seda nautida. 2002. aastast on ETO peadirektor Inglismaal tunnustatud lavastaja James Conway. Trupi muusikajuht on Michael Rosewell, kes töötab ka Inglise Rahvusooperis ja Londoni kuninglikus ooperis, Covent Gardenis. 2014. aastal pälvis ETO Londoni teatriühingu poolt Olivier Awardi silmapaistva panuse eest ooperkunsti. Birgitta festivalil üles astuv koosseis selgub 1. juunil.

Läti rahvusballeti etenduses saavad nii suured kui ka väikesed lustida koos Karlssoni, väikevenna, majasoku ning Fille ja Rullega. Etenduses juhtub kõike – joostakse mööda katuseid, süüakse väikevenna kaheksandal sünnipäeval kaheksat torti, tirriteeritakse majasokku ning isegi maiustused hakkavad tantsima koos Karlssoniga. See on etendus, kus kohtuvad fantaasia ja reaalsus ning tulemuses ei pea pettuma keegi. Suur ja südamlik lugu sõprusest. Lavastaja-koreograaf Aivars Leimanis, dirigeerib Mārtiņš Ozoliņš, kunstnik Mārtiņš Vilkārsis. Balleti maailmaesiettekanne toimus 5. oktoobril 2013 Riias.

Festivali lõpetab balletiõhtu, mis soojendab iga modernballeti austaja südant. Läti rahvusballeti lavastus "Boléro…" on inspireeritud Maurice Raveli unustamatutest teostest "Boléro" ja "Daphnis ja Chloé" ning Raveli seadetest Modest Mussorgski klaveripalade tsüklile "Pildid näituselt". Kõik kolm maailmakuulsat teost moodustavad selles lavastuses harmoonilise ja samas üllatusterohke terviku, mille kulminatsiooniks on Raveli hüpnotiseeriv meistriteos "Boléro". Etenduse koreograafia lõid läti, poola ja ungari andekad koreograafid. Dirigeerib Mārtiņš Ozoliņš, kunstnikud Florijn Verheijen ja Mārtiņš Vilkārsis.

Läti rahvusballett on Läti ainus professionaalne balletitrupp, mille ajalugu ulatub enam kui 90 aasta taha. Balletil on ajaloolised sidemed klassikalise Vene balletikoolkonnaga, mille parimaid traditsioone on edasi kantud põlvest põlve. Läti rahvusballetist on sirgunud teiste hulgas sellised maailmanimed nagu Mihhail Barõšnikov, Māris Liepa ja Alexander Godunov, kes kõik alustasid oma balletikunstnikuteed just Riiast. Alates 1993. aastast on Läti rahvusballeti kunstiline juht Aivars Leimanis.