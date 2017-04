Betti Alveri luulekogu loob tuntud poetessist portree

Koostaja Kristi Metste on seadnud luuletused ajalisse järjestusse Betti Alveri enda elukäigu, eneseotsingute, kriiside ning murede ja rõõmude järgi. Samuti on silmas peetud aastaaegade järgnevust ja meeleolude vaheldumist vastavalt sellele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kaanel on Betti Alver kirjutatud kuldsete tähtedega ja nagu me kõik teame, siis see kirjanik on ka eesti kirjandusajalukku kirjutatud kuldsete tähtedega. Ma loodan sealt leida luuletusi, mis mulle õige varasest noorusest on meelde jäänud ja üks neist on kahtlemata see "Tulipunane vihmavari", mida vist iga inimene teab," ütles rahvusraamatukogu eesti kirjanduse referent Maire Liivamets.

Luuletused on jaotatud viide ossa: lahkumine kodust, eneseotsingud, suhted elukaaslastega, üksindus ning lõppvaatus. Raamatu allikaks on valitud poetessi viimane eluajal ilmunud luulekogu "Üle aegade Assamalla". Neile, kel põhjalikum huvi Alveri loomingu vastu, soovitab koostaja võtta kõrvale ka 2005. aastal ilmunud "Koguja".