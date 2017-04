Euroopa fotoajalugu koondav raamat käsitleb ka Eesti fotograafia arengut

Selleks, et Euroopa fotograafia ajalugu kaante vahele saaks, on Euroopa fotograafid koostööd teinud juba kümme aastat. Nüüd on 79 autorit 35 riigist Euroopa fotograafia arengud kuueköitelisse teosesse koondanud. Möödunud sajand on 30 aasta kaupa kolmeks osaks jagatud. Esimene periood hõlmab uusaegse fotograafia sünnilugu, teisel perioodil domineerib modernism ja kolmas periood räägib ajast, kui fotokunst hakkas teadlikult kajastama sotsiokultuurilist konteksti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Selle raamatu kõige tunnuslikum osa on see, et ei ole keskel enam London, Pariis ja New York või Berliin, vaid kõik 35 riiki on esindatud võrdsetel alustel, ühesuguste suurte peatükkidega, olgu see siis väike riik nagu Eesti või suur riik nagu Venemaa," selgitas Tartu kõrgema kunstikooli professor, kogumiku koostaja Peeter Linnap.

Raamatu koostaja Vilnis Auzins lausus, et ajalugu selles raamatus aitab meil mõista, mis me oleme praegu ja aitab mõista ka seda, millised me oleme tulevikus. "Fotograafia on väga tähtis. See kogumik on samuti mõeldud erinevaks otstarbeks ja mitte ainult fotograafidele," ütles ta.

Eestit puudutavad peatükid koostanud Peeter Linnap on Eesti fotograafide töid kogunud juba kolmkümmend aastat. Tema sõnul paistab Eesti fotokunst kogumikus teiste seast silma. "Kindlasti tõuseb esile juba parema pildivaliku puhul. Näiteks prantslased ja inglased on natukene üleolevamad, et neil on neid raamatuid juba lihtsalt nii palju. Meil on see nagu elu küsimus saada ühte raamatusse vähemalt pildid välja. Neil on kümme raamatut," põhjendas Linap.

Eesti autoritest on kogumikus ära toodud näiteks Jüri Okase ja Tõnu Tormise, aga ka Peeter Toomingu ja Eesti ühe esimese fotograafi Johannes Pääsukese tööd. "Pääsukese üks piltidest on lausa raamatu kaane peal, see on tõeliselt ikooniline pilt. Niisugust asja ei ole ka varem juhtunud, et Eesti autori pilt on Euroopa kunstiajaloo kaane peal," ütles Linnap.