Alexander Gronsky püüdis Moskva äärelinnad fotodele

Eestis sündinud ning Riias ja Moskvas tegutsev maastikufotograaf Alexander Gronsky on pikalt huvi tundnud Venemaa hüljatud maalappide vastu. Fotode tsükkel "Pastoraal" on suures osas üles võetud Moskva äärelinnades, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme harjunud arvama, et need alad on inetud, aga mina pildistan neid kasutades maastikuklišeed, näiteks päikeseloojangut ja muud sellist. Muidugi minu ülesanne on, et see oleks vaataja jaoks ebamäärane ja oleks võimatu kohe anda esteetilist hinnangut, kas see on ilus või inetu," selgitas tööde autor.

Piltidel on defineerimata alad, mis ei ole ei metsad, rannad ega pargid, kuid ometi tõmbavad nad oma iluga inimesi ligi. Nii on neist paikadest lummatud ka fotograaf, kes on oma objektidele lähenenud ilma kriitikata.