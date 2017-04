Eesti jõulufilmi tahavad pääseda tuhanded lapsed

Praeguseks on oma osalemissoovist teada andnud umbes 3000 last. "See oli väga suur üllatus, me ei kujutanud ette, et nii lühikese ajaga lähevad kohad kõigis linnades täis. See on müstika, et see arv nii suur on," lausus režissöör Anu Aun ETV saates "Ringvaade".

Aun lõi Eia tegelaskuju kolm aastat tagasi oma tütre Mona põhjal, kes samuti filmirolli endale püüab napsata. "Mulle meeldib ka väga joonistada. See, milline tegelaskuju välja näeb, on ka minu pealt võetud," kirjeldas Mona. Aun kinnitas, et tütrel on siiski võrdsed võimalused filmi pääseda nagu teistel lastel.

Castingu juhi Anu Tähemaa sõnul on silma hakanud juba mõned lapsed, kes teevad asju teisiti kui ülejäänud.

Filmi hakkavad üles võtma kaks võttemeeskonda - lavastusliku kõrval ka loodusvõtete oma, kus tegutsevad Remo Savisaar ja Ants Tammik.

Filmi eelarve on 1,1 miljonit eurot. Valmima peaks see Eesti juubeliaasta jõuludeks.