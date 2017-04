Kinoekspert: "Kiired ja vihased" on lugu perekonnast, sõprusest ja vendlusest

"Üks põhjus, mida selle seeriaga väga ei seosta, on perekond, sõprus, vendlus ja armastus. Need on need elemendid, mis on selle seeria fännidele niivõrd lähedased," põhjendas Novod ETV saates "Ringvaade", miks tema filmisarja suur fänn on.

16 aastat tagasi alanud adrenaliinisaaga uusim peatükk kannab järjekorranumbrit 8. Uut osa läheb Novod sel nädalal vaatama juba kolmandat korda ning kinnitas, et ka see film ei vea fänne alt. "Fännid said kõike seda, mida nad tahtsid," ütles Novod.

Filmi on lavastanud F. Gary Gray ja produtseerinud taas Neal H. Moritz, Michael Fottrell ja Vin Diesel.