Tallinna XVII graafikatriennaal keerleb ümber traditsiooni

Lisaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale tähistab sündmus Tallinna graafikatriennaali kui institutsiooni 50. tegutsemisaastat. Ent traditsioonitemaatika ei piirdu juubelitest tingitud päevakajalisusega, triennaali sündmused mõtestavad traditsiooni olemust avaramaski tähenduses, nii tavade järjepidevust ja olude sunnil muutumist kui ka ebatraditsioonilisust ja võimalikke alternatiive.

Tallinna XVII graafikatriennaali avab Kumus toimuv ajalooline sissevaade graafikatriennaali traditsiooni, mille kuraatorid on Elnara Taidre ja Eha Komissarov. Näitus käsitleb Tallinna graafikatriennaali ajalugu läbi viiekümne aasta, analüüsides graafikatriennaali rolli Eesti ja Baltimaade kunstiprotsessides ning kultuuriloos. Ajaloolise telje kaardistamise kõrval on näituse eesmärk läheneda materjalile kontseptuaalselt ja käsitleda probleeme, mis on läbi aegade ja muutuvate olude aktuaalsed olnud.

Margit Säde kureeritud põhinäituse keskne osa leiab aset EKKMis. Säde kuraatoriprojekt vaatleb traditsiooni teist külge – ebatraditsioonilisust – ning küsib, kuidas ja mis tooniga saab üldse rääkida traditsioonist ajal, mil Eesti pakub riikliku start-up projekti raames kõigile soovijatele e-residentsust "transformatiivses digitaalses ühiskonnas". Näitus toob esile väga erinevate autorite loomingu, kombineerides fanaatilisi ideid ja somnambuulseid nägemusi hoolikamalt plaanitud taktikatega, kusjuures mõlemat lähenemisviisi ühendab hoolivama ja inimesekesksema sootsiumi otsing.

Osana graafikatriennaalist avaneb Tallinna Linnagaleriis eelmise, XVI triennaali Grand Prix’ laureaadi Viktorija Rybakova isikunäitus.

Juubeliformaadist tingituna seekordsel triennaalil avatud konkurssi ei toimu. Seda asendavad sümboolselt triennaali ajaloole pühendatud näitusele kaasatud varasemate aastate auhinnatud tööd, mis on omal ajal suures osas avatud konkursi tulemina eksponeeritud ja Tallinna graafikatriennaali kollektsiooni omandatud.

Ürituste täpsemad kuupäevad kuulutatakse välja 2018. aasta alguses.