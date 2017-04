Andres Noormets liitus taas Ugala trupiga

Andres Noormetsa esimene roll Ugala teatris saab olema veendunud Beatles-man ja melomaan Vasja suvelavastuses "Gogoli disko", mis valmib Paavo Matsini samanimelise ulmeromaani ainetel ning mille lavastab Ott Aardam. Ugala repertuaaris on viimased viis aastat püsinud Noormetsa lavastatud ja siiani publikut hullutav komöödia "Meeste kodu", mis peagi läheneb oma 100. etendusele.

Ugala loomingulise juhi Ott Aardami sõnul on Noormets üks Eesti huvitavamaid lavastajaid ja omanäoline näitleja. "Ma väga tahtsin, et Andres tuleks Ugalasse ja see on ka osaliselt minu isiklikust kogemusest ajendatud. Kui ma ise noore näitlejana siia tulin, siis oli Andres minu jaoks just see kunstnik, kelle toimetamist laval, proovisaalis ja ka lihtsalt tema olemist ja mõtlemist avastada ning jälgida oli väga põnev ja sellest on palju õppida."