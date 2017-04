Vanemuise lavale jõuab Eesti algupärane ooper "Tulleminek"

22. aprillil kell 19 esietendub Sadamateatris ooper "Tulleminek", mille helilooja on Märt-Matis Lill, libreto autor Jan Kaus, muusikajuht Paul Mägi ja lavastaja Taago Tubin.

"Sõda on inimese tekitatud elementide pime raev. Tahame või mitte, sõda on ajatu, ikka ja alati aktuaalne teema. Paraku pole veel leiutatud laiemat ühiskondlikku süsteemi, kus erinevate sotsiaalsete rühmade tahted jääksid rahumeelselt koos eksisteerima," ütles libretist Jan Kaus ja lisas, et neid huvitav ennekõike sõja psühholoogia, selle väljendumine indiviidis ja inimese valmisolek sõjaks. "Sõda pole kunagi vaid relvade kõne, selle teeb võimalikuks kujutlus reaalsusest, mida ei eksisteeri."

Lavastus kasutab Trooja sõja kirjeldusi, Esimeses maailmasõjas osalenud inimeste mälestusi ja eesti rahvalaulude töötlusi.

"Tullemineku" libretist on Jan Kaus, muusikajuht ja dirigent Paul Mägi, dirigent Taavi Kull, lavastaja Taago Tubin (Ugala Teater), kunstnik Liisa Soolepp, valguskunstnik Margus Vaigur (Endla Teater) ja koreograaf Janek Savolainen.

Osades Reigo Tamm, Tamar Nugis, Rasmus Kull, Simo Breede, Jaan Willem Sibul, Märt Jakobson, Pirjo Jonas, Maria Listra, Sigrid Mutso, Annaliisa Pillak, Kadi Jürgens, Karmen Puis, Jaanus Tepomees, Karl Edgar Tammi ja Kärt Tammjärv. Lavastuses osalevad Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester.