Susanna Aleksandra Veldi: miks mitte kõva töö vahele mõni präänik saada?

Žürii nimekaim liige oli kitarrist Kurt Rosenwinkel, samuti Läti estraadilegend Raimonds Pauls. Žüriisse kuulus rohkesti mänedžere ja jazzifestivalide juhte, nagu Raynel Frazier Lincoln Centerist USAst, Paul Pace Londoni jazziklubist “Ronnie Scott’s”, Pekingi “Nine Gates” jazzifestivali juht Adam Yong Huang, Veneetsia jazzifestivali kunstiline juht Giuseppe Mormile jpt. Eestist olid žüriis Ain Agan ja Toivo Unt.

Eestlastest osales Riga Jazz Stage'i konkursil veel kitarrist Karl Madis Pennar. Kitarristidest sai esikoha Matīss Čudars Lätist, vokalistidest Shenel Johns USAst.

Susanna Aleksandra Veldi õpib praegu Sibeliuse Akadeemia jazziosakonnas, kus tema juhendajateks on Jukkis Uotila ja Aija Puurtinen. Konkurssi kommenteerides ütleb ta: "Käisin samal konkursil ka neli aastat tagasi, kuid siis ei pääsenud finaali. Nüüd tundsin, et võiks end jälle proovile panna. Ma küll pole konkurssidest tegelikult väga vaimustuses, sest kuidas sa (eriti veel improvisatsioonilises) muusikas võistled? Tahtsin aga seekord endale väljakutse esitada, näha, kas suudan olukorras, kus on nii palju häid lauljaid, jääda iseendaks. Konkursi tase oli kõrge ja palju oli omanäolisi esinejaid. Repertuaaris tegid paljud valiku omaloomingu kasuks. Mina esitasin jazzistandardeid, sest olen end viimasel ajal pühendanud just jazzi traditsiooni õppimisele ja tunnen end svingi lauldes hästi."

Tagasiside kohta ütles Susanna Aleksandra, et sai väga positiivseid kommentaare oma fraseerimise, rütmika ja lavalise oleku kohta. “Väga tore oli harjutamise ja kõva töö vahele ka mõni präänik saada!” Lauljatar lisas, et konkursi suureks plussiks on sealt saadud kontaktid erinevate festivalide ja klubide programmijuhtidega ja esinemiskutsed.

Ajakirjast Muusika.