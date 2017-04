Kultuuriportaal soovitab: "Tule tagasi vabana" ETV2-s

Poeetiline dokumentaalfilm sõjast räsitud Tšetšeenia külast, mille sümboolseks keskpunktiks on surnuaed. Küla elab ja hingab unisoonis. Hauakaevajatel on pidevalt käed tööd täis, surm on igapäevane külaline. Polegi oluline kas järjekordne sõda on lõppenud või mitte, inimesed on veritasu suletud ringis. Ringis tantsides korratakse palveid Jumalale. Ainult lehmad mäletsevad muretult surnuaia kõrval ja lapsed elavad õnnelikku lapsepõlve. Lahkudes ütlevad tšetšeenid üksteisele: “Tule tagasi vabana!”

Dokumentaalfilm "Tule tagasi vabana" on ETV2 ekraanil 18. aprillil kell 22:05