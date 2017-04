Tallinna linnaplaneerimise amet pälvis muinsuskaitse Karuteene medali

Täna algas muinsuskaitsekuu ning muinsuskaitse selts kuulutas sel puhul välja traditsioonilise Karuteene medali saaja, kelleks seekord on Tallinna linnaplaneerimise amet.

Muinsuskaitse selts soovib Karuteene medaliga viidata linnavalitsuse nigelale töökorraldusele, kus kaotati linna miljööalade osakond, selle ülesandeid aga edasi ei antud ja kinnisvaraarendajad said olukorda ära kasutada. Näiteid on nii Kadriorus kui ka Kalamajas. Peamiselt on tegu miljööväärtuslike kruntide täisehitamisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pikalt hoitud ja väärtuslikuks loetud tähenduslikud hooned nagu Mere pst 10 või Võrgu 4 - üks on juba kadunud ja teine lubatud lammutada. Siin on tegemist Tallinna sümbolitega ja kindlasti Tallinna linn peaks olema nii tugev, et selliseid sümbolhooneid suuta ka kohaliku väärtusena säilitada, hoida ja seista nende eest," lausus Eesti muinsuskaitse seltsi juhatuse liige Tarmo Elvisto.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas peab muinsuskaitse häbimärki ebaõiglaseks, sest muinsuskaitsealast tööd on linnavalitsuses alati tehtud suure südamega. "Me peame seda medalit üllatavaks ja ebaõiglaseks, sest me alles saime sisuliselt Euroopa muinsuskaitse Oscari Niguliste Rode altari eest," selgitas Aas.

Taavi Aas kinnitas, et linna muinsuskaitsjad on seisnud iga maja eest, et neist võimalikult palju säilitada ja restaureerida. Samas on linnavalitsus jõuetu nende omanike ees, kes neile kuuluvat hinnalist kinnisvara korras ei taha hoida.