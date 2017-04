Mäetamm "Furby tagasitulekust": see puudutab mingit teist närvi meie sees

Vaba Lava teatrisaalis esietenduv "Furby tagasitulek" on absurdsete argihetkede seeria, kus koduseinte vahel toimuvatesse stseenidesse sekkuvad pidevalt tegelased väljaspoolt, nii-öelda laiast maailmast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sa oled nagu väsinud ja tegeled mingite oma sisemõtetega, näed siin nurgas tolmurulli, vaatad seda ja tekivad väikesed intiimsed tarbetud ja isegi väiklased mõtted. Vaatad tolmurulli ja mõtled, et kas sellest saaks kampsuni endale kududa ja teistipidi sa jälgid globaalsel tasandil, see käib nagu üle pea, sa tunned kaasa, mõtled, proovid midagi mõelda ja tegelikult ei suuda midagi mõelda, see on abituse tunne," kirjeldas autor Urmas Vadi.

Kunstnik ja teatrikülastaja Marko Mäetamm selgitas, et lavastus puudutab mingit teist närvi meie sees. "Me ei saa oma tunge ja emotsioone ja automaatseid käitumismustreid tihtipeale ise valida ja meil ei käi jõud neist üle ja me peame kaasa minema, vihastame, pärast tunneme tohutut süükoormat," kirjeldas Mäetamm.

Mäetamm lisas, et lavastus kirjeldab argisuse lõksu, milles me vähkreme. "Me näeme seda ise kõrvalt suurepäraselt ja arvame alati, et kõigil teistel on kodudes asjad paremini. Kõik see on piinlik, naljakas, groteskne ja samal ajal tohutult kurb. Ma arvan et see on väga hea kokteil," ütles Mäetamm.

"Furby tagasitulek" on Vaba Lava selle hooaja kuraatoriprogrammi IN I OUT kuues lavastus. Kujundaja on Laura Pählapuu, valguskunstnik Priidu Adlas, mängivad Liina Vahtrik, Aarne Soro ja Peeter Rästas.