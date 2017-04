Kunstiteadlane: animameister Hayao Miyazaki hoidub lihtsatest lahendustest

Miyazaki tuntuim film on ilmselt "Vaimudest viidud" mis võitis 2002. aastal ka Oscari. Mitte vähem oluline pole aga täiesti vägivallavaba ja kõigile vaatajarühmadele sobiv "Minu naaber Totoro", mida kriitikud panevad tihti maailma filmiajaloo parimate linatööde esikümnesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Miyazakit võib pidada ka sillaehitajaks mitte ainult põlvkondade, vaid ka läänemaailma ja Jaapani kultuuriruumi vahel. "Ta on väga pika karjääri jooksul kujundanud välja isikupärase käekirja. Teist samasugust ei leidu ja tal on teemad, millega ta on mõjutanud lugematuid animehuvilisi üle maailma. Ta hoidub lihtsatest lahendustest, ei ole mingeid hea ja kurja võitluse teemasid ja selliseid asju," rääkis kunstiteadlane Mari Laaniste.

Tartus näidatakse ära kõik 11 Miyazaki animafilmi, alates 1984. aastal linastunud keskkonnahoiu teemalisest "Tuulte oru Nausikaast".