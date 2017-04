Koosmeele preemia tõstab esile solidaarsuse väikerahvastega

1997. aastal loodud Koosmeele auhinnaga tänab Avatud Eesti fond oma igakevadisel sünnipäeval neid inimesi ja organisatsioone, kes on aidanud kaasa avatud ühiskonna tugevnemisele. Tänavuse Koosmeele auhinna märksõnadeks on väikerahvad ja keeleline ning kultuuriline mitmekesisus.

"Näituse "Uurali kaja" missiooniks on kasvatada koosmeelt soome-ugri rahvaste vahel, aga ka põlisrahvaste mõistmist kogu maailmas. Harmooniline koostöö näituse toimkonnas ja kuraatorite pidev dialoog meie soome-ugri sõpradega võimaldas luua põneva ja inspireeriva väljapaneku,” lausus preemia pälvinud töörühma juht, Tartu Ülikooli etnoloogia professor Art Leete.

"Ehkki näituse koostajad pole seda eraldi rõhutanud, võitlevad väikerahvad pidevalt oma eluõiguse eest. Näitus peaks kõnetama igaüht, kellele on olulised keeleline ja kultuuriline mitmekesisus ning põlisrahvaste õigused,” kommenteeris valikut Avatud Eesti fondi juhataja Mall Hellam.

Avatud Eesti Fondi nõukogu esimees Piret Ehin ütles, et talle imponeerib eestlaste võime iseendast kaugemale näha. "Vaid kolmel soome-ugri rahval: eestlastel, soomlastel, ungarlastel on oma riik. Riigita rahvaste võimalused end maailmas nähtavaks ja kuuldavaks teha on piiratumad kui omariikluse saavutanutel," lisas Ehin. Ta ütles, et sellise näituse loomine kõneleb koosmeelest. "Sellest, et Eesti näeb kaugemale omaenda nabast, märkab ja hoolib,” ütles Ehin.