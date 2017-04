Urmas Vadi: mõtlesin, et teeks lavastuse stressivabalt

Vadi ütles, et tähelepanu keskpunktis olemine on natuke väsitav.

"Aga samas on see jube lahe, kui mingid lugejad helistavad või kirjutavad ja ütlevad, et see on oluline. Sa tahad ju enda asjadega mitte meeldida, vaid sa otsid ikka mingisugust kontakti või resonantsi," rääkis Vadi.

"Furby tagasitulekust" rääkides sedastas Vadi nii:

"Ma olen teinud mõned lavastused, kus olen olnud ülipüüdlik, hästi korralik, mõelnud asju ette, proovinud neid läbi suruda. Isegi tülli olen läinud inimestega, on nuttu ja pisaraid olnud ja kõiki selliseid asju. Aga nüüd ma olen kuidagi vanemaks saanud, mõtlesin, et teeks selle lavastuse stressivabalt. Teeks nii, et kõigil oleks mõnus, aga mitte lodev olla."