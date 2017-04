Siim Rohtla: Eesti kinod on maailmatasemel

Filmilevitaja Siim Rohtla ütles, et Eestil läheb kinovallas tõesti päris hästi.

"Kui ennast võrrelda lähinaabritega – Soome, Läti – ja kaugemate naabritega USAst, siis üks selline näitaja, mis üsna hästi annab pildi ette, on kinokülastusi elaniku kohta. Eestis oli see number eelmisel aastal umbes 2,5–2,6, Lätis ja Leedus jääb see kõvasti alla 2, isegi sinna 1 poole, Ameerikas on see 4, isegi suts üle 4, aga üldiselt Eestis on see viimased kümme aastat tõusnud."

Tartu Elektriteatri produtsent Mihkel Salk ütles, et nõukaajal oli Eestis hästi toimiv kinovõrgustik, mis sattus ohtu, kui riiklik tellimustöö karmi kapitalismi mõjul ära kadus.

"See muutus siis, kui Coca-Cola Plaza, Forum Cinemas Eestisse tuli. Nüüd tekib tasapisi kinosid järjest juurde. Nii suuri ketikinosid kui ka väikseid üritajaid nagu meie," sõnas ta.

Siim Rohtla rääkis, et Eesti kinomaastikul on tekkinud tarbijasõbralik konkurentsiolukord: Eestis on kaks väga suurt ja tugevat kinoketti, mis peavad kõvasti pingutama, et iga külastuse pärast võidelda.

"Filmivalik on suhteliselt sama, mis tähendab, et peamiselt saab rahvast kinno kutsuda tehnilise kvaliteediga. Ma julgen öelda, et Eesti kinod on täna maailmatasemel."

Mihkel Salk ütles, et Elektriteatril on aga tekkinud aastatega oma kindel publik.

"Moodne ja tehniline kino on kindlasti väga tugev argument, aga meie püüame säilitada intiimsemat, sõbralikumat, isiklikumat lähenemist."